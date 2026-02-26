mBank rozpoczął pilotaż smartTerminala, czyli rozwiązania płatniczego działającego bezpośrednio w aplikacji mobilnej, podał bank. Wybrani przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności na swoim telefonie kartą, pierścieniem, smartfonem lub zegarkiem. To pierwsze tego typu rozwiązanie banku z Polski.

„smartTerminal w aplikacji mBanku to rozwiązanie odpowiadające na tempo i sposób działania firm. Umożliwia rozpoczęcie przyjmowania płatności praktycznie od razu, bez sprzętu i bez formalności. To naturalny krok, bo przedsiębiorcy już dziś prowadzą dużą część swojej działalności w telefonie” – powiedział wiceprezes ds. bankowości detalicznej Krzysztof Bratos, cytowany w komunikacie.

Dzięki technologii SoftPOS telefon pełni funkcję terminala płatniczego. Aktywacja zajmuje kilka minut, a płatność można przyjąć w dowolnym miejscu: w punkcie usługowym, na targach, u klienta, w trakcie montażu czy na wydarzeniu. To szczególnie istotne dla firm pracujących mobilnie i w szybkim rytmie operacyjnym: w gastronomii, usługach beauty, w fizjoterapii i wellness, w małym handlu, w usługach domowych i rzemieślniczych oraz w branży eventowej, podkreślono.

„Upraszczamy przedsiębiorcom ich codzienność zawodową. W mBanku dążymy do tego, by mieli oni jak najmniej przeszkód, a jak najwięcej przestrzeni na realną pracę. smartTerminal w aplikacji oznacza jedno urządzenie, jedną bezpieczną i znaną aplikację i pełną integrację z tym, co już dziś dzieje się w jego firmie: sprzedażą, wpływami, rozliczeniami czy księgowością” – dodała dyrektorka zarządzająca ds. produktów i segmentów klienckich w pionie bankowości detalicznej mBanku Aleksandra Buczkowska.

Rozwiązanie smartTerminal mBank rozwija we współpracy z mElements, partnerami usługi są Wordline oraz Visa.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 245,96 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews