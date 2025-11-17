MCI Capital odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 19,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,15 mln zł wobec 23,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 9,89 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 28,8 mln zł rok wcześniej. Przychody z tytułu zarządzania wyniosły 6,69 mln zł wobec 1,87 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 36,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 50,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy wyniku na certyfikatach inwestycyjnych w wysokości 61,72 mln zł w porównaniu z 62,19 mln zł rok wcześniej i przychodach z zarządzania odpowiednio 19,7 mln zł wobec 8 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 36,7 mln zł wobec 50,55 mln zł zysku rok wcześniej.

MCI Capital to grupa private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrująca się na transformacji cyfrowej. Strategia MCI bazuje na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze ekspansji i wykupów.

Źródło: ISBnews