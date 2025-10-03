MCI Capital podejmie decyzję o ścieżce wyjścia z inwestycji w Morele w przyszłym roku, poinformował ISBtech prezes MCI Tomasz Czechowicz. W jego ocenie to ciekawy podmiot dla inwestorów strategicznych, ale dostrzega też poprawę na rynku w kontekście ewentualnego giełdowego kierunku dla Morele.

„To na pewno spółka, która jest ciekawa dla inwestorów strategicznych jako bardzo efektywna platforma e-commerce z własnymi markami, skalą działania. Ale myślę, że strategia budowy i konsolidacji marek cyfrowych też może być interesująca z perspektywy story giełdowego. Decyzja, którą ścieżką podążymy, to raczej 2026 rok. Pojawiają się już pojedyncze spotkania z inwestorami. Morele wzbudza zainteresowanie i to nie tylko polskich, ale globalnych inwestorów. Na tę chwilę o giełdzie myślimy mniej, choć rynek giełdowy się poprawił i opcje IPO w tej chwili wracają” – powiedział ISBtech Czechowicz.

Zwrócił uwagę na usługę „e-commerce as-a-service” oferowaną przez Morele, a wdrożoną już w mBanku.

„To jest jedyny taki provider, który oferuje e-commerce as-a-serwice. To jest driver wzrostu Morele, ale podstawowym motorem tej platformy jest skalowanie marek cyfrowych, własnych i poprzez akwizycje” – zaznaczył prezes MCI.

W kwestii innych spółek portfelowych ocenił m.in., że Netrisk „jest potężny”.

„Bardzo obiecująco wyglądają nasze trzy SaaS, a przede wszystkim Profit Room, jako biznes globalny i bardzo pozytywny dla AI, które będzie zwiększać direct booking dla hoteli” – wskazał prezes MCI.

Morele jest jednym z liderów polskiego rynku e-commerce w segmencie dystrybucji elektroniki użytkowej (komputery, laptopy, podzespoły komputerowe, RTV, AGD) z blisko 20-letnią historią obecności w branży.

MCI Capital to grupa private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrująca się na transformacji cyfrowej. Strategia MCI bazuje na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze ekspansji i wykupów.

Źródło: ISBnews

