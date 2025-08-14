MCI Capital uplasowało emisję obligacji o łącznej wartości 70 mln zł, podała spółka. Głównym celem emisji była budowa rynku instytucji dla obligacji funduszu oraz wydłużenie zapadalności istniejącego długu obligacyjnego.

„Historycznie wyemitowane obligacje MCI miały termin wykupu w grudniu 2026 r. oraz w styczniu 2027 r. Uwzględniając profil działalności spółka podjęła decyzję o przygotowaniu nowej emisji skierowanej przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych” – czytamy w komunikacie.

„Zakończona sukcesem emisja o wartości 70 mln zł pozwoli dokonać wcześniejszego wykupu istniejących obligacji i pozostać z 3-letnim tenorem długu, z którym, tak jak komunikowaliśmy inwestorom w trakcie prac na tą emisją, jako zarząd spółki czujemy się komfortowo” – powiedziała wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

Pełen wykup obligacji serii T1 i T2 zostanie zrealizowany w dnia 18 sierpnia 2025 r. Spółka zrealizowała także główny cel budowy rynku instytucjonalnego jako stabilnej bazy finansowania. Większość tej emisji (ponad 50 mln zł) zostało objęte przez Inwestorów instytucjonalnych. MCI była historycznie aktywna na rynku obligacji instytucjonalnych, natomiast ostatnie lata wysokich stóp procentowych spowodowały, że spółka skupiła się na pozyskiwaniu bardziej elastycznego i tańszego długu bankowego, podano także.

„Poprzez realizację tej emisji chcemy też pokazać, że nadal pragniemy być aktywni na rynku obligacji i rozwijać ten kanał jako adekwatny dla profilu działalności MCI oraz zapewniający nam większe bezpieczeństwo i dywersyfikację źródeł finansowania” – dodała Ogryczak.

W przyszłości MCI nie wyklucza kolejnych emisji prospektowych, w których celem będzie przed wszystkim zwiększenie zainteresowania naszą emisją dużych inwestorów instytucjonalnych oraz wydłużanie tenoru papierów.

MCI Capital to grupa private equity działająca w Europie Środkowo-Wschodniej, koncentrująca się na transformacji cyfrowej. Strategia MCI bazuje na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze ekspansji i wykupów.

Źródło: ISBnews