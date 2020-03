MedApp pozyskał w ofercie publicznej 1,34 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dalszy rozwój produktów CarnaLife Holo i CarnaLife System oraz działania marketingowe związane z ich komercjalizacją, podała spółka.

W ramach oferty MedApp wyemitował 2 001 583 akcji serii G po cenie emisyjnej 0,67 zł za sztukę.

„Cieszymy się, że nasz model biznesowy przekonał inwestorów. Dziękujemy im za okazane zaufanie. Pozyskane środki pozwolą nam dofinansować rozwój naszych produktów oraz umożliwią realizację działań marketingowo-sprzedażowych” – powiedział prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

Zarząd podkreślił, że choć zakończona 3 marca br. oferta publiczna zbiegła się w czasie z paniką na światowych giełdach wynikającą ze wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem oraz negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę, to spółce udało się z sukcesem zamknąć emisję akcji.

Firmą Inwestycyjna pośredniczącą w ofercie był Prosper Capital Dom Maklerski.

Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia i wzmocnienie działań związanych z komercjalizacją innowacyjnych produktów CarnaLife Holo oraz CarnaLife System. CarnaLife Holo to rozwiązanie do wizualizacji diagnostycznych danych obrazowych 3D przy pomocy gogli do mieszanej rzeczywistości, natomiast CarnaLife System to innowacyjne narzędzie do rejestracji danych medycznych umożliwiające w efektywny sposób ich gromadzenie oraz ich analizę.

MedApp S.A. to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

Źródło: ISBnews