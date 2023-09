Medicalgorithmics podpisał list intencyjny z Grupą Diagnostyka w sprawie wykorzystania technologii VCAST do badań choroby wieńcowej, podała spółka. Technologia VCAST jest oparta na sztucznej inteligencji i jest rozwijana przez Kardiolytics – spółkę zależną Medicalgorithmics. List intencyjny między Medicalgorithmics i Grupą Diagnostyka zakłada, że obie firmy będą dążyły do rozpoczęcia współpracy komercyjnej i technologicznej. Medicalgorithmics uzyska też dostęp do danych, które posłużą do dalszego rozwoju technologii VCAST.

Wirtualny Test Obciążeniowy Serca (VCAST) to rozwijany przez Kardiolytics – spółkę zależną Medicalgorithmics – system medyczny, służący do nieinwazyjnej analizy stanu tętnic wieńcowych pod kątem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o dane z tomografii komputerowej serca, które są następnie analizowane przez opracowany przez Kardiolytics system sztucznej inteligencji. Dzięki niemu lekarze otrzymują szybką informację o stanie tętnic wieńcowych pacjenta, bez konieczności sięgania po zabieg koronarografii, podano.

„Choroba wieńcowa to jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, które prowadzi do zawału serca. System VCAST ma potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki jest prowadzona jej diagnostyka. Dla pacjentów oznacza to szybsze rozpoczęcie leczenia, bez konieczności oczekiwania na przeprowadzany w szpitalu, głęboko inwazyjny i wielokrotnie bardziej kosztowny zabieg koronarografii. Dlatego cieszymy się, że tuż przed rozpoczęciem certyfikacji rozwiązania nawiązaliśmy współpracę z renomowanym partnerem, który jest zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem technologii VCAST. To pozytywnie wpłynie na proces certyfikacji technologii oraz dopuszczenia jej do stosowania w diagnostyce medycznej chorób serca na rynku unijnym i w USA” – powiedział członek zarządu Medicalgorithmics ds. technologii Przemysław Tadla, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie procesu certyfikacji systemu VCAST w Unii Europejskiej ma rozpocząć się w IV kwartale tego roku. Natomiast złożenie wniosku o dopuszczenie na rynek amerykański spółka planuje na I kwartale przyszłego roku. Uzyskanie zgód regulacyjnych jest niezbędne do komercyjnego wprowadzenie technologii na rynek, co ma się stać w 2024 roku. Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu br. strategią rozwoju system VCAST będzie drugą nogą biznesową spółki. Obecnie kardiologiczny medtech oferuje system do diagnozy arytmii serca w oparciu o dane EKG, wykorzystujący zaawansowaną algorytmikę i sztuczną inteligencję.

Grupa Diagnostyka to jeden z liderów diagnostyki medycznej w Polsce. Działający od 1998 roku podmiot prowadzi obecnie sieć ponad 180 laboratoriów i około 1100 punktów pobrań na terenie całego kraju, a także 15 pracowni diagnostyki obrazowej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews