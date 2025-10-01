Medicalgorithmics odnotował 2,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Przychody z usług na kluczowym dla spółki rynku amerykańskim wzrosły o 56% r/r.

Strata operacyjna wyniosła 1,97 mln zł wobec 5,12 mln zł straty rok wcześniej.

„W II kwartale tego roku kontynuowaliśmy obrany kierunek, realizując wyznaczone cele. Podpisaliśmy 7 nowych umów, w tym pierwszą na naszą innowacyjną platformę VCAST. Pozwoliło nam to osiągnąć kilkunastoprocentową dynamikę przychodów. Cieszymy się ze szczególnie intensywnego rozwoju na rynku amerykańskim. W ubiegłym kwartale odnotowaliśmy wzrost przychodów z tego rynku o 56%, a w całym I półroczu rosły one aż o 129%. Te liczby pokazują, jak duży potencjał drzemie w Stanach Zjednoczonych, a to dopiero początek. Istotnie wyższego wzrostu spodziewamy się jednak w II półroczu. W miesiącach lipiec-sierpień br. nasza sprzedaż rosła o ok. 32% r/r. Podobnej dynamiki spodziewamy się również we wrześniu” – powiedział prezes Kris Siemionow, cytowany w komunikacie.

W raportowanym okresie Medicalgorithmics przeprowadził prawie 97 tys. badań EKG, co oznacza wzrost o 5% kw./kw. oraz blisko 37% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,97 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 5,91 mln zł rok wcześniej.

„W lipcu zrealizowaliśmy integrację naszej platformy DRP u jednego z topowych amerykańskich IDTF, a we wrześniu wdrożyliśmy również aktualizację, która spowodowała wzrost dziennej liczby badań o 118%. Co więcej, wspomniana aktualizacja według naszych szacunków może doprowadzić do osiągnięcia miesięcznym przychodów z tego kontraktu na poziomie minimum 300 tys. USD już od IV kwartału br. Wspomniane działania oraz kolejne integracje pozwalają nam spodziewać się dwucyfrowych dynamik wzrostu przychodów w kolejnych miesiącach i kwartałach oraz osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej na przełomie 2025 i 2026 r.” – dodał prezes.

W I poł. 2025 r. spółka miała 6,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,74 mln zł w porównaniu z 12,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 7,16 mln zł wobec 7,69 mln zł straty rok wcześniej.

Medicalgorithmics to globalny dostawca oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy danych EKG oraz tomografii komputerowej serca. Zgodnie z nową strategią, która powstała w czerwcu 2023 r. we współpracy z funduszem BioFund – największym akcjonariuszem spółki – firma opiera swoją działalność na nowatorskich technologiach wykorzystujących algorytmy AI i automatyzacje procesów. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews