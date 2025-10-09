Medinice podpisało umowę inwestycyjną z polskim funduszem zarządzanym przez jedno z największych TFI w Europie Środkowo-Wschodniej, której przedmiotem jest transakcja nabycia akcji Medinice za kwotę 12 mln zł i dostarczenie spółce długofalowego zaplecza finansowego, podało Medinice.

„Pozyskanie tak istotnego inwestora instytucjonalnego to ważny krok dla Medinice w stronę globalnej ekspozycji rozwijanych projektów. Zapewnienie długoterminowego finansowania wzmacnia nasze możliwości w realizacji ambitnych celów rozwojowych i sprzedażowych. Jednocześnie Medinice pracuje intensywnie w zakresie komercjalizacji CoolCryo oraz PacePress – jesteśmy w trakcie rozmów z globalnymi podmiotami branżowymi zainteresowanymi potencjalnym zakupem naszych technologii” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

„Wejście do akcjonariatu spółki tak znaczącego podmiotu potwierdza wiarygodność i potencjał Medinice do ekspansji w skali międzynarodowej” – dodano.

Medinice deklaruje, że zaangażowanie nowego inwestora pozwala spółce skoncentrować wysiłki na rozwoju portfolio produktowego, między innymi flagowych projektów, jak CoolCryo (innowacyjna technologia krioablacji serca), PacePress (urządzenie ograniczające ryzyko krwiaka po zabiegach CIED) oraz AtriClamp (klips do zamykania uszka lewego przedsionka). Rozwiązania znajdują się na zaawansowanym etapie prac badawczo-rozwojowych i wykazują ogromny potencjał rynkowy pod względem skali zastosowania oraz korzyści ekonomicznych. Potwierdzeniem są ostatnie sukcesy komunikowane przez spółkę, jak zakończenie badania klinicznego dla PacePress czy złożenie wniosku do FDA w ramach ścieżki 510(k) dla CoolCryo, wymieniono.

„Obecność znaczącego funduszu wśród akcjonariuszy nie tylko wzmacnia naszą długoterminową stabilność kapitałową, lecz także zwiększa elastyczność w realizacji strategii. Stanowi to solidną podstawę do dalszego wzrostu wartości spółki oraz przyspieszenia ekspansji na kluczowych rynkach poprzez komercjalizację naszych flagowych projektów” – dodał CFO Piotr Łoziński.

Spółka niedawno podpisała list intencyjny o współpracy z NovelBeam – globalnym podmiotem technologii medycznych – ukierunkowaną na rozwój dodatkowych zastosowań technologii CoolCryo w robotyce i kardiochirurgii małoinwazyjnej, przypomniano w materiale.

W raporcie bieżącym podano, że zarząd podpisał umowę z renomowanym polskim inwestorem instytucjonalnym oraz Parmanand Fundacja Rodzinna z siedzibą w Warszawie – największym akcjonariuszem – której fundatorem i prezesem jest Sanjeev Choudhary, będący jednocześnie prezesem zarządu spółki. Strony umowy zobowiązały się zrealizować inwestycję polegającą na (1) nabyciu przez inwestora od fundacji akcji emitenta, a następnie (2) objęciu przez fundację akcji nowej emisji emitenta w zamian za cenę uzyskaną od inwestora.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews