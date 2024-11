Grupa Medinice posiadała 2,9 mln zł zasobów finansowych na 30 września bieżącego roku, a wraz z 9,6 mln zł pozyskanych z emisji akcji serii M ma zapewnione finansowanie działalności w perspektywie do końca przyszłego roku, podała spółka.

„Na dzień 30 września 2024 Grupa posiadała 2,9 mln zł zasobów finansowych, a w wyniku emisji akcji serii M pozyskała 9,6 mln zł. Środki te są wystarczające do prowadzenia działalności w perspektywie do końca przyszłego roku. Środki te są wystarczające od zakończenia minimum 2 projektów i przeprowadzenia ich komercjalizacji. W przypadku braku transakcji komercjalizacyjnej emitent będzie musiał pozyskać nowe finasowanie” – czytamy w raporcie kwartalnym.

„Kapitał własny na koniec września wyniósł 30,5 mln zł. W ostatnim czasie spółka pozyskała również dodatkowe 9,6 mln zł w drodze emisji 1,2 mln akcji serii M. Pozyskany kapitał zapewnia spółce stabilność finansową w perspektywie do końca 2025 roku i umożliwia dalsze inwestycje w badania kliniczne oraz rozwój innowacyjnych technologii medycznych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Dorynek wskazał, że opublikowane dziś wyniki finansowe potwierdzają zaangażowanie Grupy w realizację działań B+R w kluczowych projektach, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

„W niedalekiej przyszłości oczekujemy dalszej poprawy wyników, ponieważ nasze kluczowe projekty znajdują się w zaawansowanej fazie realizacji, a kolejne kroki milowe będą możliwe do osiągnięcia dzięki pozyskanym środkom z emisji akcji serii M. Dodatkowy zastrzyk gotówki umożliwia nam między innymi zakończenie badań klinicznych oraz finalizację procesu certyfikacji, co stanowić będzie kluczowy etap na drodze do pierwszej sprzedaży” – powiedział Dorynek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I-III kw. 2024 r. Medinice odnotowało 3,31 mln zł skonsolidowanej straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży odpowiednio: 169 tys. zł wobec 176 tys. zł rok wcześniej.

„Osiągnięty wynik finansowy jest efektem przyjętego przez grupę kapitałową modelu biznesowego, który zakłada osiągnięcie zysku w momencie komercjalizacji realizowanych projektów badawczo-rozwojowych” – czytamy w raporcie.

Medinice podkreśla, że „pokłada duże nadzieje” w rozwijanych przez siebie innowacyjnych projektach kardiochirurgicznych.

Jednym z wiodących rozwiązań jest CoolCryo – urządzenie przeznaczone do krioablacji. Krioablacja to innowacyjna metoda leczenia, która wykorzystuje ekstremalnie niskie temperatury do mrożenia arytmogennych komórek w sercu i tym samym leczenia zaburzeń rytmu serca. CoolCryo zdążyło już uratować życie pacjenta Warszawskiego PIM MSWiA, podkreślono w komunikacie.

„Zastosowanie naszego systemu w realnych zabiegach medycznych to przełom na skalę światową. Innowacyjna technologia ma potencjał zrewolucjonizować krioablację, dostarczając chirurgom szybsze i bardziej efektywne narzędzie terapeutyczne. Nasze urządzenie spotkało się już z bardzo pozytywnym przyjęciem w międzynarodowym środowisku kardiochirurgicznym” – skomentował dyrektor ds. technologii Grzegorz Wróblewski.

CoolCryo obecnie przechodzi proces badań klinicznych w klinice w SCCS Zabrzu. Na dzień publikacji bieżącego raportu, do badania zostało włączonych 7 pacjentów, a zakończenie ww. badań pozwoli na rozpoczęcie ostatniego etapu rozwoju projektu, tj. audytu i otrzymanie znaku CE. Spółka stara się również o uzyskanie certyfikacji FDA, co umożliwi wprowadzenie urządzenia na rynek USA. Certyfikacja FDA spodziewana jest w połowie 2025 r., wskazano także w informacji.

Wśród kluczowych projektów spółki znajduje się również PacePress, czyli innowacyjna elektroniczna opaska uciskowa. Aktualny stan rekrutacji w badaniach klinicznych przekroczył już 100 pacjentów. Celem spółki jest złożenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania certyfikatu CE jeszcze w 2024 r., co umożliwi podjęcie rozmów handlowych.

Z początkiem listopada, Medinice sfinalizowało przejęcie pełnej kontroli nad projektem AtriClamp – zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, nabywając pozostałe 60% udziałów w spółce JitMed. Tym samym posiada już pełen pakiet udziałów w kapitale zakładowym JitMed, co uprawnia spółkę do 70% zysku z transakcji komercjalizacji projektu AtriClamp, przypomniano także.

„Inwestycja w rozwój innowacyjnych technologii w dziedzinie kardiologii interwencyjnej wpisuje się w strategię Medinice. Tym bardziej, że projekt AtriClamp był rozwijany wspólnie z JitMed, ze względu na jej doświadczenie w rozwoju nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych w obszarze kardiochirurgii. Przejęcie pełnej kontroli nad JitMed pozwala nam na bezpośrednie zarządzanie spółką i koordynowanie procesu rozwoju projektu AtriClamp w ramach grupy kapitałowej. Jestem pewien, że ta transakcja przyniesie korzyści w obszarze synergii organizacyjnych i zarządczych co pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój projektu AtriClamp” – podsumował prezes Sanjeev Choudhary.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

