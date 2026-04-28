Medinice przedłużyło ważność listu intencyjnego dotyczącego projektu CoolCryo, zawartego na początku tego roku z renomowanym międzynarodowym partnerem branżowym. Decyzja o wydłużeniu jego obowiązywania do 30 czerwca wynika z toku postępu prowadzonych rozmów, podała spółka. Tym samym prowadzi dla CoolCryo proces due diligence z dwoma niezależnymi podmiotami.

„Przedłużenie listu intencyjnego jest naturalnym etapem tego typu procesów i potwierdza, że rozmowy z partnerem strategicznym prowadzone są w sposób merytoryczny oraz zgodny z harmonogramem prac po obu stronach. CoolCryo zatem znajduje się w fazie dwóch niezależnych procesów due diligence prowadzonych przez międzynarodowych graczy branżowych, co wyraźnie wzmacnia jego pozycję negocjacyjną i potwierdza zainteresowanie rynkowe technologią” – skomentował prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

