MedTech Solutions podpisał aneks do umowy dystrybucyjnej z GPC Medical, rozszerzający współpracę o kolejne rynki Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Uzyskała wyłączność na Rumunię i Czechy oraz prawo do dystrybucji w Ukrainie (bez wyłączności). Rozszerzenie dotyczy szerokiego portfolio wyrobów medycznych – m.in. implantów ortopedycznych, instrumentów chirurgicznych, produktów traumatologicznych, kręgosłupowych i neurochirurgicznych, wymieniono.

Aneks stanowi rozwinięcie umowy zawartej w maju 2025 r., obejmującej wyłączną dystrybucję produktów GPC Medical w Polsce.

GPC Medical jest jednym z największych eksporterów sprzętu medycznego z Indii, obecnym na ponad 110 rynkach. Współpracuje m.in. z World Health Organization oraz UNICEF. Umowa obowiązuje na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

„Podpisany aneks istotnie wzmacnia naszą pozycję jako regionalnego partnera marki GPC i zwiększa długoterminowy potencjał przychodowy segmentu dystrybucyjnego. Traktujemy to jako kolejny krok w budowie skali działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Widzimy w tym obszarze znaczący potencjał wzrostu, dlatego równolegle intensywnie rozbudowujemy zaplecze magazynowe i logistyczne, które będzie wspierać dalszą ekspansję” – powiedział prezes Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Rozszerzenie współpracy wpisuje się w strategię spółki zakładającą dynamiczny rozwój segmentu dystrybucji oraz reinwestowanie generowanych środków w projekty technologiczne. Zarząd podkreśla, że ekspansja zagraniczna będzie prowadzona równolegle z umacnianiem pozycji na rynku krajowym oraz realizacją projektów rozwojowych i akwizycyjnych.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews