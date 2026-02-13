MedTech Solutions zawarł list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów podmiotu dystrybucyjnego działającego w obszarze ortopedii i chirurgii, obecnego w ponad 100 szpitalach, który w 2025 r. wygenerował ok. 5 mln zł przychodów oraz ok. 1 mln zł zysku netto, podała spółka. Strony zakładają podpisanie term sheet określającego kluczowe parametry transakcji w ciągu najbliższych 30 dni. Planowana akwizycja ma istotnie wzmocnić pozycję rynkową MedTech Solutions oraz stworzyć fundament pod dalszą konsolidację rynku.

„Podpisanie listu intencyjnego to kolejny, konsekwentny krok w realizacji naszej strategii dynamicznego wzrostu. Planowana transakcja pozwoli nam znacząco zwiększyć skalę dystrybucji i wzmocnić obecność w kluczowych segmentach ortopedii i chirurgii. Dzięki niej uzyskamy bezpośredni dostęp do szerokiej bazy klientów instytucjonalnych, co stworzy możliwość budowania trwałych, długofalowych relacji biznesowych. Akwizycja przełoży się na wzrost przychodów, zwiększenie wartości spółki dla inwestorów oraz wzmocnienie naszej przewagi operacyjnej i sprzedażowej” – powiedział prezes Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Planowana akwizycja wpisuje się w długoterminową strategię MedTech Solutions zakładającą systematyczne wzmacnianie kanałów dystrybucyjnych, zwiększanie skali działalności oraz budowę przewagi konkurencyjnej opartej na bezpośrednim dostępie do sieci placówek medycznych. Przejęcie podmiotu posiadającego relacje handlowe z ponad setką szpitali oznacza dla spółki istotne przyspieszenie ekspansji rynkowej oraz możliwość szybkiego rozszerzenia portfolio oferowanych produktów, podkreślono.

Docelowa integracja struktur sprzedażowych oraz wykorzystanie synergii produktowych mają umożliwić dalszą optymalizację modelu operacyjnego i zwiększenie efektywności handlowej. Spółka wskazuje, że planowane przejęcie stanowi pierwszy krok w kierunku budowy większej platformy dystrybucyjnej w segmencie wyrobów medycznych.

„Konsekwentnie realizujemy strategię skalowania biznesu poprzez akwizycje i partnerstwa, które przyspieszają nasz rozwój w kluczowych segmentach rynku. Analizujemy już kolejne projekty, które mogą znacząco wzmocnić naszą pozycję rynkową i zwiększyć zasięg operacyjny. O ich przebiegu będziemy informować już wkrótce” – dodał wiceprezes Michał Janiszewski.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

Źródło: ISBnews