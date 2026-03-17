MedTech Solutions podpisał porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet) w przedmiocie akwizycji 100% udziałów polskiej firmy dystrybuującej wyroby medyczne w obszarze ortopedii i chirurgii ortopedycznej, podał MedTech. Transakcja ma charakter mieszany – część udziałów partnera zostanie wniesiona aportem w zamian za nowo wyemitowane akcje MedTech Solutions, a pozostała część nabyta w drodze sprzedaży za 0,5 mln zł.

„Rozpoczynający się proces akwizycji to kluczowy moment w historii naszej spółki. Domknięcie transakcji pozwoli nam nie tylko znacząco poszerzyć zakres działalności, lecz także wzmocnić pozycję w strategicznych obszarach ortopedii i chirurgii. Dostęp do ponad 100 szpitali otwiera nowe możliwości rozwoju portfela produktów oraz budowania trwałych relacji z klientami instytucjonalnymi, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Finalizację planujemy możliwie szybko” – powiedział prezes Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Partner w 2025 roku odnotował zysk na poziomie 1 mln zł oraz osiągnął kilkumilionowe przychody. Jego zespół współpracujący z ponad 100 szpitalami będzie odpowiadał za sprzedaż produktów w zakresu dystrybucji MedTech Solutions. Dotychczasowy właściciel partnera, po finalizacji transakcji, obejmie kierownictwo nad pionem sprzedaży w strukturze MedTech Solutions, zapewniając integrację oferty oraz realizację synergii operacyjnych, podano także.

MedTech Solutions to notowana na rynku NewConnect spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

