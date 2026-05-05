MedTech Solutions – spółka notowana na rynku NewConnect i rozwijająca skalowalny model biznesowy w obszarze dystrybucji wyrobów medycznych i technologii – wchodzi w segment robotyki chirurgicznej, wprowadzając na rynek polski system MISSO do operacji ortopedycznych. Partnerstwo z globalnym producentem Meril Life zapewnia spółce dostęp do szybko rosnącego segmentu robotyki medycznej oraz wyłączność sprzedażową (z wyłączeniem struktur Meril) na rynku polskim na okres do 5 lat, co istotnie wzmacnia jej pozycję w tym obszarze i dywersyfikuje źródła przychodów.

Wejście w dystrybucję systemów robotycznych oznacza dla spółki możliwość zwiększenia wartości pojedynczych kontraktów oraz rozwój sprzedaży w oparciu o produkty o wyższej wartości jednostkowej. Model biznesowy oparty na dystrybucji pozwala jednocześnie wykorzystać istniejącą sieć relacji ze szpitalami i przyspieszyć komercjalizację nowego segmentu.

MISSO to zaawansowany system robotyczny wspierający chirurgów w przeprowadzaniu operacji ortopedycznych, w szczególności zabiegów wymiany stawów. Technologia łączy dokładne planowanie zabiegu na podstawie obrazowania 3D z jego precyzyjnym wykonaniem, dopasowanym do anatomii pacjenta.

System aktywnie wspiera lekarza w trakcie operacji – na bieżąco analizuje jej przebieg i umożliwia wprowadzanie korekt. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych czujników i optycznego śledzenia możliwe jest osiągnięcie submilimetrowej precyzji, co przekłada się na lepsze dopasowanie implantu i większą powtarzalność wyników. W porównaniu do tradycyjnych metod system ogranicza zależność od manualnych narzędzi, wpisując się w trend automatyzacji chirurgii.

MISSO wyróżnia się również wysokim poziomem automatyzacji. Przejmuje część najbardziej wymagających etapów zabiegu, ograniczając ryzyko błędów i zwiększając bezpieczeństwo procedury. Z perspektywy pacjenta oznacza to mniej inwazyjny zabieg, mniejsze dolegliwości po operacji i szybszy powrót do sprawności.

– Wdrożenie MISSO zwiększa wartość kontraktów i poprawia ich marżowość, jednocześnie przyspieszając konwersję pipeline’u sprzedażowego. Opieramy się na istniejących relacjach ze szpitalami i infrastrukturze dystrybucyjnej, co skraca time-to-market i wspiera skalowanie działalności. Szacujemy, że potencjał wykorzystania tego typu systemów w Polsce obejmuje ok. 30 placówek oraz 3000 zabiegów rocznie, co pokazuje skalę możliwego wzrostu w tym segmencie. W efekcie zwiększamy przewidywalność przychodów i budujemy ekspozycję na segment o wysokiej dynamice wzrostu. To dla nas jeden z kluczowych kierunków rozwoju w najbliższych latach – mówi Jarosław Kaim, prezes zarządu MedTech Solutions.

Kluczowym elementem modelu sprzedaży jest elastyczne finansowanie, w tym leasing, które skraca proces decyzyjny po stronie szpitali i zwiększa dostępność technologii. W połączeniu z konkurencyjnym poziomem cenowym względem rozwiązań zachodnich pozwala to na szybsze skalowanie sprzedaży systemów.

W ramach współpracy z Meril Life MedTech Solutions odpowiada za rozwój rynku i dystrybucję systemu MISSO w Polsce, co umożliwia rozwój sprzedaży oraz budowę stabilnego pipeline’u projektów w segmencie robotyki chirurgicznej.

Rynek robotyki chirurgicznej w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Jego wartość ma wzrosnąć z ok. 624 mln zł w 2023 r. do ponad 2,1 mld zł w 2028 r., co oznacza średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) na poziomie ok. 28%. Jednocześnie wciąż większość procedur wykonywana jest bez wsparcia robotów, co wskazuje na istotny potencjał dalszego rozwoju tego segmentu.

Wejście w dystrybucję systemów robotycznych stanowi istotny element budowy długoterminowej pozycji MedTech Solutions w obszarze nowoczesnych technologii medycznych i wspiera dalszy rozwój spółki.

Rozszerzenie portfolio wpisuje się w strategię spółki zakładającą skalowanie przychodów poprzez rozwój nowych kategorii produktowych. MedTech Solutions równolegle rozwija własne rozwiązania oraz technologie AI, finansując ekspansję kolejnych segmentów z bieżącej działalności operacyjnej.

MedTech Solutions SA to notowana na rynku NewConnect innowacyjna spółka działająca na styku medycyny i nowoczesnych technologii. Spółka koncentruje się na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów medycznych, a także na dystrybucji wyrobów medycznych i usługach doradczych.

