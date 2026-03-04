MedTech Solutions S.A. – notowana na NewConnect spółka MedTech – informuje o zawarciu umowy pożyczki z Maciejem Nowakiem Fundacją Rodzinną („Fundacja Rodzinna”), będącą akcjonariuszem Spółki. Łączna wartość finansowania wynosi 2 mln zł. Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację strategii wzrostu nieorganicznego, obejmującej sfinansowanie co najmniej trzech akwizycji w komplementarnych segmentach rynku medycznego.

Umowa pożyczki została zawarta na okres dwóch lat. Strony ustaliły, że łącznie ze spłatą kwoty pożyczki, MedTech Solutions SA zapłaci Fundacji Rodzinnej odsetki w wysokości 10 proc. w skali roku.

Zgodnie z warunkami umowy, środki będą przekazywane Spółce w transzach, w wysokościach i terminach każdorazowo uzgadnianych pomiędzy MedTech Solutions SA a Fundacją Rodzinną, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu płynnością oraz precyzyjne dopasowanie harmonogramu finansowania do realizowanych projektów inwestycyjnych.

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację strategii wzrostu nieorganicznego, obejmującej sfinansowanie co najmniej trzech akwizycji w komplementarnych segmentach rynku medycznego i technologii dla ochrony zdrowia, w tym jednej, o której Spółka wcześniej informowała w liście intencyjnym. Celem planowanych transakcji jest przyspieszenie skalowania działalności Grupy, zwiększenie udziału w rynku oraz rozszerzenie portfolio produktowego i kompetencyjnego.

Zarząd MedTech Solutions SA podjął decyzję o wyborze finansowania w formie pożyczki od akcjonariusza, kierując się dbałością o interes wszystkich inwestorów. Taka struktura finansowania pozwala na realizację ambitnych celów zwiększenia zakresu celów akwizycyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego rozwodnienia kapitału, które mogłoby wystąpić w przypadku finansowania opartego wyłącznie na emisji nowych akcji.

Zawarcie umowy pożyczki z Fundacją Rodzinną stanowi wyraz zaufania głównego akcjonariusza do długoterminowej strategii rozwoju Spółki oraz jej potencjału w zakresie budowy zintegrowanej platformy MedTech o ponadprzeciętnej dynamice wzrostu.

– Zapewnienie elastycznego finansowania dłużnego na konkurencyjnych warunkach umożliwia nam sprawną realizację projektów akwizycyjnych, nad którymi obecnie pracujemy. Naszym celem jest budowa silnej grupy kapitałowej, zdolnej do efektywnego skalowania operacji i generowania trwałej wartości dla akcjonariuszy. – komentuje Jarosław Kaim, prezes zarządu MedTech Solutions SA.

Zawarcie umowy pożyczki wpisuje się w konsekwentnie realizowaną strategię wzrostu Spółki, zakładającą rozwój poprzez selektywne przejęcia podmiotów o wysokim potencjale synergii operacyjnych i sprzedażowych. MedTech Solutions prowadzi zaawansowane analizy kilku projektów inwestycyjnych, które – po ich sfinalizowaniu – mogą istotnie zwiększyć skalę działalności oraz poprawić profil rentowności Grupy.

Źródło: Spółka