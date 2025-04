Mennica Polska odnotowała 39,87 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2025 wobec 18,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 38,63 mln zł wobec 28,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 44,06 mln zł wobec 33,8 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wyniki osiągnięte w omawianym okresie potwierdzają silną pozycję i stabilność finansową grupy kapitałowej. Zarówno segment menniczy (w szczególności kontrakty monetarne oraz złoto inwestycyjne), jak i segment płatności elektronicznych zanotowały wzrosty sprzedaży i wyników. W segmencie deweloperskim w I kwartale 2025 roku realizowana była faza budowy kolejnych budynków mieszkalnych, z których sprzedaż lokali grupa odnotuje w rachunku wyników w przyszłych okresach. Na poziom wskaźników finansowych istotny wpływ miała realizacja projektu 'Bulwary Praskie’ w segmencie deweloperskim. Zaangażowanie w rozwój działalności deweloperskiej zapewni grupie kapitałowej realizację solidnych wyników finansowych w przyszłych okresach” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 402,92 mln zł wobec 327,88 mln zł rok wcześniej.

„W omawianym okresie grupa kapitałowa odnotowała niższe poziomy wszystkich wskaźników rentowności wyliczonych na podstawie rachunku znormalizowanego w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Było to spowodowane wzrostem udziału w przychodach sprzedaży produktów inwestycyjnych, które z natury charakteryzują się niższym poziomem marż w stosunku do pozostałych grup produktowych oraz odnotowaniem w analogicznym okresie roku poprzedzającego – I kwartale 2024 przychodów ze sprzedaży mieszkań w ramach projektu 'Bulwary Praskie’, która charakteryzuje się większą rentownością i której grupa nie odnotowała w raportowanym okresie” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 35,93 mln zł w całym roku wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

