Mennica Polska odnotowała 498,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 77,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.



Zysk operacyjny wyniósł 125,51 mln zł wobec 102,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 159,71 mln zł wobec 123,87 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W 2025 roku sprzedaż Grupy MPSA osiągnęła wartość 1 826 mln zł. Na pierwszym miejscu pod względem przychodów ze sprzedaży uplasował się segment produktów menniczych osiągając 83,9% w strukturze przychodów grupy kapitałowej. Kolejnym segmentem pod względem przychodów (13,8% udziału w strukturze) był segment płatności elektronicznych. Trzecim pod kątem udziału w przychodach (2,2%) był nowo wydzielony segment wynajmu nieruchomości. Najmniejszy udział w przychodach grupy kapitałowej (0,2%) miał segment działalności deweloperskiej, w ramach którego w 2025 roku trwała faza budowy w projekcie Bulwary Praskie” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1826,19 mln zł w 2025 r. wobec 1388,86 mln zł rok wcześniej.

Główny udział w przychodach Grupy stanowiła sprzedaż krajowa (86,4%). Sprzedaż eksportowa odnotowała spadek w porównaniu do 2024 roku pod względem przychodów ze sprzedaży osiągając w strukturze 13,6%, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 101,68 mln zł wobec 57,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews