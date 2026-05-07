Mercator Medical w ramach swojej działalności deweloperskiej ma obecnie w negocjacjach lub analizach nieruchomości wypełniające w całości tegoroczny budżet 150 mln zł na inwestycje, wynika ze słów prezes Moniki Żyznowskiej. Spodziewa się ona, że sprzedaż pierwszego projektu w Krakowie ruszy w tym roku, a kolejnego w przyszłym.

„Pierwsze wpływy, które zobaczymy, będą z projektu realizowanego z partnerem Core przy Błoniach [w Krakowie]. Dołączyliśmy do tego projektu w momencie, w którym był dość zaawansowany. Sprzedaż projektu rozpocznie się w tym roku. Tutaj zobaczymy pierwsze wpływy, bo myślę, że będą widoczne już w przyszłym roku. […] W tym roku projekt przy Błoniach będzie uruchomiony do sprzedaży, w przyszłym roku będzie uruchomiony projekt przy ulicy Lubicz” – powiedziała Żyznowska podczas konferencji prasowej.

„W tym roku chcemy zainwestować 150 mln zł [w nieruchomości]. Projekty, które mamy na stole, już praktycznie wyczerpują tę kwotę” – dodała.

Zarząd poinformował również, że analizuje w tej chwili możliwe scenariusze alokacji kapitału, w tym zarówno wypłatę dywidendy, jak i skup akcji własnych.

„Dla nas zawsze priorytetem jest wybranie rozwiązania, które w największym stopniu będzie odpowiadało sytuacji finansowej spółki. […] Analizujemy rozwiązania i na dzień dzisiejszy nie ma tych przesądzeń” – powiedział członek zarządu Mariusz Popek.

Grupa Mercator Medical wypracowała w 2025 r. ponad 574,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o niespełna 6% r/r, tj. o 31,7 mln zł. Łączna marża brutto na sprzedaży produktów i towarów wzrosła o 21,6 mln zł r/r, tj. o 24,5% Grupa osiągnęła 21,9 mln zł EBITDA wobec 54,4 mln zł w 2024 r. oraz 29,3 mln zł zysku netto wobec 43,4 mln zł rok wcześniej. Na różnicę wyniku w analizowanym okresie wpływ miało m.in. częściowe odwrócenie odpisów wartości majątku w 2024 r. Grupa Mercator Medical w całym 2025 r. sprzedała łącznie 5,9 mld rękawic, co oznacza wzrost o 7,5% r/r.

Grupa jednocześnie rozwija segment nieruchomości poprzez spółkę zależną Mercator Estates. W 2025 r. spółka koncentrowała się na budowie bazy nieruchomości i przygotowaniu nowych inwestycji mieszkaniowych oraz usługowych, posiadając na koniec roku cztery projekty deweloperskie o łącznym zaangażowaniu ok. 152 mln zł oraz inwestycje logistyczne o wartości 17,7 mln zł. Kluczowym projektem pozostaje rewitalizacja zespołu zabytkowych kamienic przy ul. Lubicz i Westerplatte w centrum Krakowa, gdzie trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji. Równolegle Mercator Estates rozwija projekt mieszkaniowy przy ul. Wielickiej w Krakowie, obejmujący ok. 360 lokali oraz inwestycję w dzielnicy Krowodrza realizowaną w formule joint venture z Grupą Core. W 2025 r. Mercator Estates zaangażował się w projekt zespołu budynków wraz z rewitalizacją zabytkowego obiektu Sanato w Zakopanem.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews