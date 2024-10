W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical zostało złożonych ogółem 1 357 ofert sprzedaży akcji, na łączną liczbę 7 289 164 akcji, w związku z czym przewidywana redukcja liczby akcji nabywanych na podstawie zaproszenia wyniesie 97,96%, podała spółka. Przewidywanym dniem zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji jest 29 października 2024 r.

W połowie października Mercator Medical zaprosił do sprzedaży do 149 tys. akcji własnych w cenie 100 zł za sztukę, czyli za łączną kwotę do 15 mln zł, w celu ich umorzenia. Dodatkowo umorzone ma zostać 352,6 tys. akcji, jakie wcześniej skupiła spółka zależna.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews