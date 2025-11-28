Mercator Medical odnotował 4,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 26,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„Trzeci kwartał przyniósł dalszą stabilizację działalności i poprawę kluczowych wyników finansowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były wyższe o 4% r/r, a wzrost marż przełożył się na EBITDA na poziomie 8,9 mln zł. Zysk netto [ogółem] wyniósł 4,5 mln zł wobec 27,2 mln zł straty rok wcześniej. Należy podkreślić, że istotny wpływ na zysk netto miały dodatnie niezrealizowane różnice kursowe z wyceny bilansowej pożyczek udzielonych przez spółki zależne” – powiedział członek zarządu Mariusz Popek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 146,37 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 142,66 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 25,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,48 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 440,14 mln zł w porównaniu z 404,05 mln zł rok wcześniej.

„Grupa […] zaraportowała za trzy kwartały br. 436,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11-proc. wzrost r/r (więcej o 42,9 mln zł). Łączna sprzedaż rękawic w tym okresie wyniosła 4,5 mld sztuk, co oznacza 10-proc. wzrost r/r. Bardzo dobra sprzedaż trzeciego kwartału (145,2 mln zł) – zarówno jeśli chodzi o marże w segmentach dystrybucji oraz produkcji, jak i wolumen sprzedaży – pozwoliła wypracować narastająco 8,2 mln zł dodatniego wyniku EBITDA w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie 2024 r. Zysk netto [ogółem] Grupy po dziewięciu miesiącach 2025 r. wyniósł 25,8 mln zł, w porównaniu do 22,3 mln zł straty po trzech kwartałach w ubiegłym roku” – czytamy w materiale.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach największym rynkiem dla Grupy Mercator Medical są w tym roku Stany Zjednoczone (37% udziału w sprzedaży), gdzie po trzech kwartałach 2025 r. sprzedaż wyniosła 161,3 mln zł (+44% r/r). Był to efekt aktywnej polityki celnej USA, która zwiększyła zamówienia na tamtejszym rynku i osłabiła pozycję chińskich producentów.

Grupa konsekwentnie wzmacniała również swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Na rynku rumuńskim sprzedaż wzrosła o prawie 20% r/r do wartości 28,3 mln zł. W Polsce, gdzie Grupa ma pozycję lidera, sprzedaż wzrosła o 4% r/r, do 106,1 mln zł, podano także.

Ponadto Grupa Mercator Medical konsekwentnie rozwija segment nieruchomości poprzez spółkę zależną Mercator Estates, który staje się ważnym elementem dywersyfikacji działalności. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia rewitalizacji zespołu zabytkowych kamienic przy ul. Lubicz i Westerplatte w centrum Krakowa, a równolegle trwają przygotowania kolejnych projektów, czytamy także.

„Mercator Medical funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym, w którym presja cenowa ze strony chińskich producentów pozostaje jednym z kluczowych wyzwań. Warunki te wpływają na sytuację handlową i wymagają od nas wysokiej elastyczności operacyjnej. Konsekwentnie rozwijamy również dywersyfikację produktową. Zamknęliśmy kolejny kwartał, notując dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży produktów włókninowych, które stanowią coraz większą wartość w strukturze sprzedaży. Dążymy do dalszego wzmacniania oferty w tym obszarze, co w dłuższej perspektywie powinno zwiększać naszą odporność na zmienność rynkową” – podsumowała prezes Monika Żyznowska, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 8,14 mln zł wobec 18,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews