Mercator Medical odnotował 9,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 11,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,92 mln zł wobec 20,6 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,49 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 149,23 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 8,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 4,19 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 234,25 mln zł w porównaniu z 286,08 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 42,76 mln zł wobec 155,54 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2023 Grupa Mercator Medical zrealizowała ponad 234 mln zł przychodów, co jest poziomem zbliżonym do sprzedaży osiąganej przed boomem pandemicznym lat 2020-2021. Efektem drastycznego spadku rynkowych cen rękawic w ostatnich kwartałach były negatywne wyniki finansowe, pomimo których grupa wykazała jednak dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych, które odpowiadały za 21 mln zł przychodów finansowych w pierwszym półroczu (saldo wycen aktywów, otrzymane odsetki i dywidendy).

„Cierpliwie czekamy na koniec odreagowania rynku po minionej hossie covidowej i powrót do satysfakcjonujących marż. O ile w segmencie produkcyjnym widzimy wciąż bardzo trudną sytuację, o tyle w segmencie dystrybucyjnym pozytywnie oceniamy przeprowadzone głębokie działania redukujące koszty oraz polepszenie w otoczeniu rynkowym dystrybutorów w Europie. W rezultacie mamy nadzieję na osiągnięcie trwałej rentowności w segmencie dystrybucyjnym w kolejnych miesiącach” – skomentował prezes Wiesław Żyznowski, cytowany w komunikacie.

W ramach dywersyfikacji wykorzystania nadwyżek poza rynkami finansowymi została zawiązana pod koniec czerwca br. spółka Mercator Estates, której celem jest inwestowanie w projekty mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi, wskazała spółka.

„Będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu poszczególnych projektów deweloperskich, natomiast na pewno dopiero po ostatecznej finalizacji umów, aby były to już fakty. W trakcie pierwszego roku chcemy przeznaczyć na projekty deweloperskie około 150 mln zł z opcją dalszego zwiększania zaangażowania, jeśli będziemy przekonani co do możliwości uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu marży” – zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 38,16 mln zł wobec 25,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2022 r.

