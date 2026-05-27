Mercator Medical miał 12,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r. wobec 30,3 mln zł zysku netto w I kw. 2025 r. oraz 3,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 15,4 mln zł.

„Zarząd spółki Mercator Medical […] szacuje, że w I kwartale bieżącego roku Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:



1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 145,6 mln zł, wobec 147,7 mln zł w I kw. 2025 r. oraz 138 mln zł w IV kw. 2025 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: 15,4 mln zł, wobec 5,4 mln zł w I kw. 2025 r. oraz 13,7 mln zł w IV kw. 2025 r.;

3) skonsolidowany zysk netto: 12,9 mln zł, wobec 30,3 mln zł zysku netto w I kw. 2025 r. oraz 3,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Na dzień 31 marca 20265 r. Grupa Mercator Medical dysponowała ok. 204 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

„Znacząca różnica zysku netto między I kw. 2025 r. i I kw. 2026 r. wynika głównie z nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ujętej w przychodach finansowych, która wyniosła 19,4 mln zł w I kw. 2025 wobec 0,9 mln zł w I kw. 2026” – wyjaśniono.

Spółka ocenia, że w I kwartale rynek rękawic medycznych funkcjonował w warunkach podwyższonej zmienności, wynikającej z czynników geopolitycznych oraz zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Z perspektywy Grupy Mercator oznaczało to konieczność elastycznego zarządzania produkcją, zakupami, zapasami i kierunkami sprzedaży pomiędzy Azją, Europą i USA.

„Grupa na bieżąco analizuje rynek i dostosowuje działania operacyjne oraz sprzedażowe do zmieniających się warunków. Kluczowe znaczenie ma odporność operacyjna, dywersyfikacja dostaw oraz rozwój produktów o wyższej wartości dodanej, w tym segmentu premium i rozwiązań odpowiadających na rosnące wymagania regulacyjne oraz środowiskowe. Pomimo dużej zmienności i niepewności na rynku utrzymaliśmy rok do roku stabilny poziom przychodów a wyższa marżowość przełożyła się na lepszy wynik EBITDA” – skomentował członek zarządu Mariusz Popek, cytowany w materiale.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 574 mln zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews