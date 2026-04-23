Mercator Medical miał 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 65,7 mln zł zysku netto w IV kw. 2024 r. oraz 4,5 mln zł zysku netto w III kw. 2025 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 13,7 mln zł przy przychodach wynoszących 138 mln zł, wobec odpowiednio 56,6 mln zł i 149,2 mln zł rok wcześniej.

Na 31 grudnia 2025 r. Grupa dysponowała ok. 199,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych, podano.

„Znaczące różnice EBITDA oraz zysku netto między IV kwartałem 2024 roku i IV kwartałem 2025 roku wynikają głównie z rozwiązania w IV kwartale 2024 roku części odpisów aktualizujących wartość majątku spółki produkcyjnej w Tajlandii z lat 2022 oraz 2023 w kwocie 56,9 mln zł. Dodatkowo na różnice w poziomach zysku netto wpływa zmiana w zakresie podatku odroczonego, związana z ujęciem różnic kursowych” – czytamy w komunikacie.

Przekazanie jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2025 rok zaplanowane jest na 30 kwietnia 2026 roku.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

