W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical nabył w celu umorzenia ogółem 124 000 akcji własnych, na które składa się 77 251 akcji zwykłych oraz 46 749 akcji imiennych uprzywilejowanych, po cenie 100 zł za sztukę, podała spółka.

„Nabyte akcje stanowią 1,27% w kapitale zakładowym emitenta i zapewniają 1,35% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje emitenta. Po rozliczeniu zaproszenia emitent posiada aktualnie 625 622 akcji emitenta, co stanowi 6,4% kapitału zakładowego, zapewniających 730.277 głosów, co stanowi 5,79% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje emitenta” – czytamy w komunikacie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca br. podjęło decyzję o umorzeniu 501 622 akcji własnych spółki.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

