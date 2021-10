Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, odczuła w minionym kwartale dużą presję rynkową w segmencie dystrybucyjnym. W efekcie wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za okres lipiec-wrzesień 2021 roku wskazują na kontynuację trendu spadkowego w wypracowanych rezultatach finansowych.

Grupa Mercator Medical zanotowała szacunkowo w trzecim kwartale 2021 roku 361,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, około 49 mln zł wyniku EBITDA i około 36 mln zł zysku netto. Są to rezultaty istotnie niższe zarówno wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, jak również wobec poprzedniego kwartału, przy czym należy wziąć pod uwagę kontekst rynkowy.

„Trzeci kwartał 2020 roku należał już do okresu rekordowo wysokich cen rękawic jednorazowych, co przełożyło się na jedne z najwyższych w dotychczasowej historii wyników finansowych Grupy Mercator Medical. W rezultacie przy ocenie wyników trzeciego kwartału 2021 roku należy mieć na względzie efekt bardzo wysokiej bazy. Jednocześnie wciąż zniżkujące rynkowe ceny rękawic i bardzo duża dostępność towarów wywarły ogromną presję marżową w segmencie dystrybucyjnym, co z kolei można uznać za główną przyczynę negatywnych tendencji w ujęciu kwartał do kwartału” – wskazuje Michał Romański, Dyrektor Finansowy w Mercator Medical SA.

Zgodnie z zaprezentowanymi wstępnymi, szacunkowymi wynikami finansowymi trzeciego kwartału 2021 roku, Grupa Mercator Medical posiadała na koniec września br. blisko 500 mln zł płynnych środków pieniężnych.

„Na początku sierpnia br. spółka Mercator Medical przekazała akcjonariuszom 312 mln zł w ramach rozliczenia dywidendowego skupu akcji własnych. Prowadzona jest również budowa fabryki nr 3 w Tajlandii, która powinna rozpocząć produkcję na pierwszej linii wytwórczej jeszcze w tym roku. Mimo to prezentujemy solidną gotówkę netto, stwarzającą dużą przestrzeń do rozwoju” – podkreśla Michał

Romański, Dyrektor Finansowy w Mercator Medical SA.

Publikacja raportu okresowego Grupy Mercator Medical za okres trzech kwartałów 2021 roku planowana jest 15 listopada bieżącego roku.

Mercator Medical SA to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną. Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical SA są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20.

Źródło: Spółka