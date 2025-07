Mercator Medical ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 124 tys. akcji własnych, podała spółka. Proponowana cena zakupu akcji została ustalona na 100 zł za akcję. Przyjmowanie odpowiedzi na ofertę spółki rozpocznie się 24 lipca, a zakończy 7 sierpnia. Przewidywana data przeniesienia własności akcji to 12 sierpnia.

„Przeprowadzamy skup akcji własnych, umożliwiając akcjonariuszom czerpanie korzyści z inwestycji w Mercator Medical. W ten sposób realizujemy politykę dzielenia się wypracowanymi efektami, dbając jednocześnie o stabilność finansową i długofalowy rozwój Grupy” – skomentowała prezes Monika Żyznowska, cytowana w komunikacie.

Obecny program stanowi kontynuację wcześniejszych działań spółki. Decyzja o skupie akcji jest najbardziej efektywną podatkowo formą podziału zysków, przyczyniając się do wzrostu wartości akcji pozostających w obrocie, podkreślono w materiale.

„Przyjęta forma skupu stanowi transparentny sposób podziału zysku. Jednocześnie dzięki umorzeniu skupionych akcji liczba walorów znajdujących się w obrocie ulegnie redukcji, co potencjalnie sprzyjać może wzrostowi wartości rynkowej pozostałych akcji” – podsumował członek zarządu Mariusz Popek.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,5 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews