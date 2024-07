Mercor odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. roku obrotowego 2023/2024 (styczeń-marzec 2024) wobec 9,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 9,01 mln zł wobec 13,81 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 13,9 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,13 mln zł w IV kw. r.obr. 2023/2024 wobec 159,08 mln zł rok wcześniej.

W całym r.obr. 2023/2024 (kwiecień 2023 – marzec 2024) spółka miała 49,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 41,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 587,4 mln zł w porównaniu z 628,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 76,31 mln zł wobec 87,62 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W roku obrotowym 2023/2024 osiągnęliśmy zadowalające wyniki zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto. Miało to miejsce pomimo trudniejszych warunków rynkowych, w tym wyhamowania inwestycji budowlanych, opóźnień w uruchomieniu funduszy unijnych oraz kryzysu gospodarczego w Niemczech. Konsekwentnie poszukiwaliśmy swoich rynkowych szans, bazując na naszej dywersyfikacji geograficznej oraz produktowej. Dodatkowo w wyniku zakończonych postępowań otrzymaliśmy zwrot zapłaconego podatku dochodowego z odsetkami, co zwiększyło zysk netto Grupy o ok. 10,5 mln zł” – skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

W roku obrotowym 2023/2024 Grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 51,6% przychodów, czyli 302,9 mln zł. Z kolei 48,4% sprzedaży, czyli 284,5 mln zł, pochodziło z rynków zagranicznych.

„Choć sytuacja na rynku jest trudniejsza niż rok temu, to w pierwszych miesiącach roku obrotowego 2024/2025 zamówienia są na dobrym poziomie. W kwietniu 2024 r. Grupa pozyskała zamówienia o wartości ok. 45,3 mln zł (+21% r/r), a w maju ich wartość wynosiła ok. 53,2 mln zł (+2% r/r). Oceniamy, że najbliższe miesiące wciąż mogą być wymagające. Niemniej liczymy, że w kolejnych okresach pojawią się nowe inwestycje budowlane, które będą wspierać rynek na którym działamy” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym r.obr. 2023/2024 wyniósł 38,18 mln zł wobec 23,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercor, działający w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, tworzy międzynarodową grupę kapitałową, która na europejskim rynku należy do grona liderów w swojej dziedzinie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

