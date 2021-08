Mercor odnotował 7,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021) wobec 7,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,14 mln zł wobec 10,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 14,64 mln zł wobec 14,17 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,85 mln zł w I kw. roku finansowego 2021/2022 wobec 92,11 mln zł rok wcześniej.

„Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży na prawie wszystkich rynkach na których operuje. Wyjątek stanowił rynek węgierski, na którym odnotowano spadek sprzedaży o 13% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wyniósł w pierwszym kwartale 14 642 tys. zł w porównaniu do 14 168 tys. zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co oznacza wzrost o 3%. Zysk na działalności operacyjnej za ten okres wyniósł 11 139 tys. zł co oznacza wzrost o blisko 4% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. roku finansowego wyniósł 5,67 mln zł wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Źródło: ISBnews