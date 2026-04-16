Mex Polska odnotował 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,6 mln zł wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,66 mln zł wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,04 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 27,35 mln zł rok wcześniej.

W całym 2025 r. spółka miała 0,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 127,37 mln zł w porównaniu z 106,92 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,47 mln zł wobec 16,17 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Końcówka minionego roku była dla nas – zgodnie z moimi deklaracjami po trzech kwartałach – okresem wyraźnego przyspieszenia wyników finansowych oraz poprawy rentowności. Dynamiczny wzrost EBITDA, istotna poprawa wyniku operacyjnego oraz powrót do dodatniego wyniku netto potwierdzają skalowalność naszego modelu biznesowego i rosnącą efektywność operacyjną. Szczególnie istotne jest dla nas to, że wzrost przychodów idzie w parze z poprawą marż, co świadczy o właściwej strukturze kosztowej oraz skutecznej optymalizacji działalności. Konsekwentnie budujemy wartość Grupy, koncentrując się na dalszym rozwoju, wzmacnianiu pozycji rynkowej oraz dostarczaniu atrakcyjnych zwrotów dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

„Zarówno cały 2025 rok, jak i sam czwarty kwartał zakończyliśmy z dodatnim wynikiem netto. Choć pierwsza część roku pozostawała pod wpływem wymagających warunków rynkowych, w szczególności wynikających ze ścieżki dojścia do właściwych poziomów rentowności naszych nowych lokali powstałych w 2024 i 2025 r., to końcówka roku przyniosła wyraźną poprawę wyników. Silny czwarty kwartał, w którym osiągnęliśmy dodatni wynik netto wobec straty rok wcześniej, zdecydowanie potwierdza naszą zwiększającą się stabilność finansową oraz efektywność podejmowanych działań operacyjnych i kosztowych” – dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik.

Spółka podkreśliła, że rok 2025 był dla Mex Polska okresem uporządkowania kwestii właścicielskich oraz istotnego wzmocnienia fundamentów pod dalszy wzrost. Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju zakładającą otwieranie co najmniej 6-7 nowych lokali rocznie, przy jednoczesnym doskonaleniu efektywności operacyjnej istniejącej sieci. Dodatkowym impulsem rozwojowym jest podpisana w marcu 2026 roku umowa finansowania z BNP Paribas na kwotę 5 mln zł, która wzmacnia bezpieczeństwo finansowe oraz zwiększa elastyczność w zakresie dalszej ekspansji.

„Dostęp do dodatkowego kapitału może przełożyć się na przyspieszenie tempa otwarć naszych nowych lokali w 2026 roku. Do tej pory uruchomiliśmy (w lutym 2026) nowy lokal Chicas&Gorillas we Wrocławiu, a w Łodzi Spoko Taco (formuła dark kitchen). Dwa kolejne, tj. Pankejk w Sopocie i Chicas&Gorillas w Krakowie, uruchomimy do końca maja 2026 r. Po bardzo silnym czwartym kwartale 2025 wchodzimy w kolejny rok z solidnymi fundamentami wzrostu, koncentrując się na dalszej ekspansji, rozwoju naszych konceptów oraz umacnianiu pozycji jednej z najbardziej dynamicznie rosnących grup gastronomicznych w Polsce” – podsumował prezes.

Obecnie Grupa zarządza siecią ponad 60 lokali gastronomicznych.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 1,76 mln zł wobec 3,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

