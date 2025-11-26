Mex Polska odnotował 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kwartale 2025 roku wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto [ogółem] tylko za trzeci kwartał wyniósł 1,3 mln zł, potwierdzając powrót do dodatniej rentowności po słabszych wynikach z okresu wiosennego, spowodowanych kapryśną pogodą” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Zysk operacyjny wyniósł 2,45 mln zł wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 5,49 mln zł wobec 5,57 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,87 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 30,47 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,33 mln zł w porównaniu z 79,57 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 11,81 mln zł wobec 13 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wyniki Grupy po trzech kwartałach 2025 roku pokazują wyraźną poprawę naszej dynamiki finansowej. Przychody wzrosły o 17% r/r, a zysk netto w III kwartale powrócił do dodatniego poziomu, co potwierdza, że nasze lokale osiągnęły oczekiwaną rentowność. Przewidujemy jednocześnie, że przychody w kolejnym okresie rozliczeniowym, utrzymają trend wzrostowy, wspierany przez konsekwentną ekspansję sieci, modernizację konceptów oraz rosnącą efektywność operacyjną. Co istotne, ścieżka dojścia do rentowności nie wpłynie na poziom zysku netto w 2026 r., ponieważ praktycznie wszystkie nowo otwarte lokale Grupy osiągnęły już oczekiwaną rentowność” – powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik, cytowany w materiale.

W okresie od stycznia do września 2025 r. Mex Polska otworzyła łącznie siedem nowych lokali, realizując już w sierpniu pełen roczny plan ekspansji. Dla przykładu, w ramach rozwoju konceptu Pijalnia Wódki i Piwa, w lipcu i sierpniu uruchomiono trzy nowe lokale marki: jeden własny oraz dwa franczyzowe, podano także.

Spółka planuje utrzymywać co najmniej sześć nowych otwarć rocznie także w kolejnych latach, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

„Działania operacyjne i te skierowane do naszych akcjonariuszy to jedno. W planach na 2026 rok mamy również szereg interesujących inicjatyw biznesowych, w tym rozpoczęcie współpracy z jedną z wiodących marek napojów energetycznych w Polsce. Kontynuujemy także re-fresh naszej kultowej Pijalni Wódki i Piwa, konsekwentnie przekształcanej w Pijalnię Drink & Bar Bistro. Intensyfikujemy wysiłki związane z poszukiwaniem lokalizacji w wiodących centrach handlowych dla naszych restauracji. Dla konceptu Spoko Taco widzimy duże pole do rozwoju szczególnie w segmencie delivery przy zastosowaniu rozwiązania 'dark kitchen’. Pierwsze takie miejsce uruchomiliśmy właśnie we Wrocławiu, kolejne miasta w najbliższych miesiącach. Dzięki tym działaniom aktywnie odpowiadamy na zmieniające się potrzeby klientów oraz aktualne trendy rynkowe” – powiedział prezes Paweł Kowalewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 2,75 mln zł wobec 4,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews