Mex Polska odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2025 r. wobec 1,3 mln zł zysku w I poł. 2024 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowane przychody netto wynoszą 56,46 mln zł w porównaniu do 49,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 15%), podczas gdy skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej sięga 579 tys. zł w porównaniu do 2,35 mln zł za analogiczny okres poprzedniego roku (spadek o 75,3%).

„Na wyniki pierwszego półrocza 2025 roku negatywny wpływ miało otwarcie w 2024 i pierwszym półroczu 2025 aż 11 własnych (z 13 ogółem) lokali gastronomicznych. Koszty związane z ich otwarciami spowodowały straty w 2025 roku w okresie tzw. ścieżki dojścia do progu rentowności poszczególnych lokali na łączną kwotę 1 710 tys. zł. Także niekorzystne warunki pogodowe bardzo negatywnie wpłynęły na wyniki części restauracyjnej Grupy w pierwszym półroczu, które z tego tytułu według szacunków spółki pogorszyły się o około 1 240 tys. zł. Pozytywnie natomiast na wyniki Grupy wpłynęły przeszacowania wynikające z MSSF 16 w kwocie 643 tys. zł oraz przychody związane z likwidacją spółki zależnej w kwocie 490 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

Grupa Mex Polska otworzyła w I półroczu 2025 roku 4 nowe lokale (The Mexican we Wrocławiu, Prosty Temat w Krakowie, Chicas&Gorillas w Warszawie oraz PIZZANOVA w Krakowie), a w lipcu i sierpniu piąty i szósty punkt – Pijalnię Wódki i Piwa w Zamościu i Jarosławiu. Realizacja sześciu otwarć w ciągu ośmiu miesięcy pozwoliła zrealizować Grupie roczny plan ekspansji, potwierdzając skuteczność modelu biznesowego i dyscyplinę operacyjną Grupy, podkreślono.

„Branża gastronomiczna jest szczególnie wrażliwa na skutki kapryśnej pogody. Niezwykle chłodna wiosna, a zwłaszcza rekordowo zimny maj i początek czerwca, ograniczyły frekwencję w naszych lokalach w okresie wiosennym. Przełożyło się to na niższe obroty i wynik netto, szczególnie w restauracjach z ogródkami gastronomicznymi. Obecnie sytuacja stopniowo się stabilizuje, a powrót konsumentów do standardowego poziomu odwiedzalności oraz sezonowa poprawa popytu powinny korzystnie wpłynąć na wyniki w kolejnych kwartałach” – powiedział prezes Paweł Kowalewski, cytowany w materiale.

Zdaniem zarządu krótkoterminowe wyzwania nie zmieniają długoterminowej perspektywy Grupy. Stabilny model biznesowy, atrakcyjne lokalizacje oraz konsekwentna realizacja planu ekspansji tworzą solidne fundamenty do dalszego wzrostu przychodów i poprawy rentowności w średnim i długim okresie.

„Pomimo trudności w pierwszym półroczu osiągnęliśmy znaczący wzrost przychodów i w pełni zrealizowaliśmy plan ekspansji na 2025 rok. Nowe otwarcia, choć generujące krótkoterminowo straty, zwiększają skalę działalności i potencjał przychodowy, a właściwa optymalizacja procesów powinna pozwolić na powrót na ścieżkę poprawy rentowności. Jesteśmy przekonani, że efekty te będą widoczne już w najbliższych okresach” – dodał członek zarządu i dyrektor finansowy Dariusz Kowalik.

Ostateczne dane finansowe zostaną przedstawione 24 września 2025 roku.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews