Mex Polska szacuje, że skonsolidowane przychody netto za trzy kwartały br. wyniosą 93,27 mln zł, co oznacza wzrost o 17,2% r/r, podała spółka. W ciągu dziesięciu miesięcy 2025 r. grupa uruchomiła siedem nowych lokali, przekraczając tegoroczny plan otwarć przewidziany w strategii na 2024-2028 i planuje utrzymać tempo rozwoju na poziomie co najmniej sześciu nowych otwarć rocznie, podano.

Największy udział w przychodach generuje segment bistro, ale nie bez znaczenia są również przychody z zamówień realizowanych w oparciu o współpracę z Glovo, dodano.

„Jesteśmy zadowoleni, że mimo wyzwań rynkowych tak sprawnie udało nam się zrealizować pełny plan otwarć na 2025 rok. Nowe lokale zwiększają różnorodność naszego portfolio, co pozwala efektywniej odpowiadać na potrzeby szerokiego grona naszych gości. Strategiczne rozszerzenie sieci przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów – zarówno w segmencie bistro, jak i restauracyjnym, w tym w kanale delivery, potwierdzając tym samym skuteczność naszego modelu biznesowego i potencjał dalszej ekspansji” – powiedział prezes Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Ostateczne wyniki Grupy za III kw. 2025 r. zostaną opublikowane w raporcie okresowym 26 października 2025 r.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews