Mex Polska zdecydowało o rozszerzeniu strategii o segment delivery i szacuje, że decyzja ta może skutkować zwiększeniem przychodów w segmencie restauracyjnym Grupy o co najmniej 5% rocznie, podała spółka. Mex Polska oczekuje, że taki wzrost przychodów przyniesie istotny wzrost zysku netto Grupy o co najmniej 1 mln zł w 2025 r.

„Mex Polska, czołowa w Polsce spółka gastronomiczna notowana na GPW, ogłosiła rozszerzenie strategii o segment delivery, nawiązując współpracę z globalnym liderem dostaw posiłków na wynos – Glovo SA. Dzięki tej strategicznej decyzji Grupa zamierza znacząco zwiększyć przychody i zyski netto, dostosowując ofertę swoich popularnych konceptów kulinarnych do rosnącego popytu na usługi delivery. Holding szacuje, że decyzja ta może skutkować zwiększeniem przychodów w segmencie restauracyjnym Grupy o co najmniej 5% rocznie. Szacuje się, że taki wzrost przychodów przyniesie istotny wzrost zysku netto Grupy o co najmniej 1 mln zł w 2025 roku, wzmacniając jej pozycję rynkową i przynosząc korzyści akcjonariuszom” – czytamy w komunikacie.

Grupa obejmuje w ramach umowy o współpracy usługami delivery swoje wszystkie koncepty kulinarne: The Mexican, PanKejk, Prosty Temat, Pizzanova i Spoco Taco. W ten sposób otwiera drogę do nowej grupy klientów oraz odpowiada na rosnące zapotrzebowanie w segmencie posiłków na wynos Strategia działania zakłada optymalizację oferty na wynos oraz stałe monitorowanie trendów i preferencji konsumentów, aby skutecznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań rynku, podkreślono.

„Jeszcze w czasie pandemii analizowaliśmy możliwości wejścia w segment dostaw. Podjęliśmy działania w tym zakresie jednak wówczas mieliśmy pewne wątpliwości co do opłacalności tego modelu biznesowego. Od tamtej pory rynek przeszedł prawdziwą rewolucję – to, co do niedawna było wyróżnikiem, stało się standardem, a my chcemy podążać za aktualnymi trendami. Dzisiejsza rzeczywistość, na którą w dużej mierze zwrócił nam uwagę nasz partner Pizzanova, skłoniła nas do decyzji o nawiązaniu strategicznej współpracy z liderem branży delivery w Polsce, Glovo SA. Otwiera to przed nami szerokie perspektywy, a już pierwsze szacunki wskazują, że powinien to być wyjątkowo opłacalny ruch, zarówno dla nas, jak i naszych akcjonariuszy” – powiedział prezes Paweł Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Decyzja o strategicznym rozszerzeniu działalności Mex Polska o segment delivery jest w dużej mierze inicjatywą partnera holdingu – autora marki Pizzanova Łukasza Kowalewskiego, który wyspecjalizował się w segmencie dań na wynos, podkreślono.

„Dzięki swojemu cennemu doświadczeniu, pełni on dzisiaj kluczową rolę we wdrażaniu określonych praktyk związanych z tym segmentem w lokalach Grupy Mex Polska , opracowywaniu optymalnego modelu współpracy z partnerem umowy Glovo, monitorowaniu efektywności kampanii marketingowych, inicjowaniu najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami dostaw oraz regularnemu raportowaniu całego procesu zarządowi Mex Polska” – napisano w informacji.

Grupa Mex Polska zarządza lokalami gastronomicznymi kilku marek. Od 2012 r. spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews