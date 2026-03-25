Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży w kwietniu zostanie dostosowane do warunków rynkowych, podało Ministerstwo Finansów.

„W kwietniu zmieniamy oprocentowanie obligacji detalicznych. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych wyniesie 2,00%. Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,00%, a 2-letnich 4,15% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,40%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75% 4-letnie oraz 5,35% 10-letnie” – czytamy w komunikacie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800 plus oprocentowane będą 5,00% i 5,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, podano także.

„Marże obligacji również pozostawiamy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie” – dodano.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w kwietniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%, przypomniał resort.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich, podano także.

„W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych. Jednocześnie, w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie” – skomentował podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop, cytowany w materiale.

