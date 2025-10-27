Oprocentowanie oferowanych obligacji oszczędnościowych zostanie w listopadzie dostosowane do zmian zachodzących na rynku finansowym, podało Ministerstwo Finansów. Obniży się oprocentowanie papierów o terminie zapadalności dłuższym niż 3 miesiące.

„Bez zmian zostawiamy oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych, które wyniesie 2,75%. Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,50%, a 2-letnich 4,65% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym. Obligacje 3-letnie będą oprocentowane w wysokości 4,90%. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 5,25% 4-letnie oraz 5,75% 10-letnie” – czytamy w komunikacie.

„6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu 'Rodzina 800 plus’ oprocentowane będą 5,45% i 6,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. Marże obligacji pozostawiliśmy na niezmienionym atrakcyjnym poziomie” – czytamy dalej.

Resort przypomina, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w listopadzie 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich.

„W listopadzie ponownie dostosowujemy oprocentowania obligacji oszczędnościowych do zmian zachodzących na rynku finansowym. Utrzymaliśmy na niezmienionym poziomie oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o oprocentowaniu stałym oraz przygotowaliśmy nową ofertę oprocentowania obligacji detalicznych o terminie zapadalności od 1 roku i powyżej. Mamy też ważną informację dla osób planujących oszczędzanie w dłuższym horyzoncie czasu, marże w kolejnych okresach odsetkowych dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym pozostawiliśmy na atrakcyjnym niezmienionym poziomie” – skomentował wiceminister Jurand Drop, cytowany w komunikacie.

„Warto planować pomnażanie oszczędności w dłuższym horyzoncie. Z oferty oszczędnościowych obligacji skarbowych można wybrać obligacje, które umożliwiają realizację tych planów w okresie nawet do 10 czy 12 lat. Dłuższy termin oszczędzania to wyższe oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym oraz wyższa marża, wpływająca na ustalanie oprocentowania w kolejnych okresach odsetkowych. Warto dodać, że w przypadku obligacji o najdłuższym okresie zapadalności ze stałej oferty to jest 10 lat oraz 6 i 12 letnich przeznaczonych dla beneficjentów Programu 800+, ich zyskowność zwiększa się również dzięki mechanizmowi kapitalizacji odsetek” – dodał.

