Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe sześciu serii o łącznej wartości 7 10 542,633 mln zł, odkupując w zamian papiery zapadające w październiku 2025 r. oraz styczniu i kwietniu i lipcu 2026 r. o łącznej wartości 10 062,974 mln zł, podał resort.

Resort sprzedał obligacje serii OK0128 za 2 552,983 mln zł, PS0730 – za 3 478,923 mln zł, WZ0930 – za 1 132,073 mln zł, DS1030 za 1 765,495 mln zł, IZ0831 za 646,575 mln zł oraz DS1035 za 966,584 mln zł.

Resort odkupił obligacje serii OK1025 o wartości 3 373,186 mln zł, WZ0126 za 1 426,124 mln zł, OK0426 za 371 mln zł oraz DS0726 za 4 892,664 mln zł.

Źródło: ISBnews