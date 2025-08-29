Ministerstwo Finansów zaoferuje w przyszłym miesiącu na dwóch przetargach sprzedaży – 10 i 24 września – obligacje skarbowe o łącznej wartości 12-22 mld zł, podał resort. Ministerstwo zorganizuje ponadto jeden przetarg bonów skarbowych – 5 września – oferując na nich papiery o łącznej wartości 2-4 mld zł. Przetarg zamiany obligacji skarbowych planowany jest 17 września.

Na przetargu sprzedaży 10 września zostaną zaoferowane papiery serii: OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie o wartości 6-11 mld zł.

Na przetargu sprzedaży 24 września zostaną zaoferowane papiery serii: OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie o wartości 6-11 mld zł.

Na przetargu zamiany 17 września zostaną zaoferowane papiery serii: OK0128 / PS0730 / WZ0930 / DS1035 / możliwe obligacje typu IZ oraz inne serie; resort będzie chciał odkupić papiery serii: OK1025, WZ0126, OK0426 i DS0726.

Resort zorganizuje ponadto jeden przetarg bonów skarbowych, 5 września, oferując na nim papiery 42-tygodniowe o wartości 2-4 mld zł.

