Rada Nadzorcza Mirbudu powołała do składu zarządu od 1 marca br. Michała Niemyta – obecnego wiceprezesa i dyrektora technicznego w spółce z grupy kapitałowej Mirbud – Kobylarnia SA, podał Mirbud.

„Michał Niemyt od początku kariery zawodowej jest związany z budownictwem infrastrukturalnym, specjalizuje się w nadzorze procesów budowy infrastruktury drogowej. W 2001 roku ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Inżynierii Komunikacji Politechniki Gdańskiej” – czytamy w komunikacie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews