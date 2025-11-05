Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych, a łączny popyt osiągnął 1,3 mld zł, podał bank.

Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 4 listopada 2025 roku, a dzień ich zapadalności wyznaczony został na 4 listopada 2030 roku. Instrumenty zostały wycenione na 93 pkt. bazowych ponad stawkę WIBOR 3M w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 28 października 2025 r., podano.

„To nasza druga emisja listów zastawnych w tym roku i pierwsza w ramach ustanowionego pod koniec września międzynarodowego programu emisji listów zastawnych EMTN. Jednocześnie to najwyższa historycznie wartość emisji naszych listów i zarazem maksymalna wartość emisji listów zastawnych skierowanej do inwestorów instytucjonalnych zrealizowana do tej pory w Polsce. Cieszymy się z sukcesu emisji o rekordowym wolumenie i dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w procesie” – powiedziała prezes Millennium Banku Hipotecznego Agata Chrzanowska, cytowana w komunikacie.

Listom zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą negatywną, podano także.

Była to czwarta emisja listów zastawnych Millennium Banku Hipotecznego. W 2024 roku bank wyemitował dwie serie listów zastawnych o tenorach 3- i 5-letnim oraz wartości nominalnej wynoszącej odpowiednio 300 mln zł i 500 mln zł, natomiast w marcu 2025 roku bank wyemitował 5-letnie listy zastawne o wartości nominalnej wynoszącej 800 mln zł. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych wynosi obecnie 2,6 mld zł, przypomniano.

Millennium Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Jego głównym celem jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews