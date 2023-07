Nastawienie do akcji Millennium TFI jest neutralne, jednak zarządzający Towarzystwa patrzą przychylnie na możliwości wzrostu akcji w kolejnych kwartałach, o ile inflacja utrzyma swoją spadkową dynamikę, a koniunktura w gospodarce jedynie spowolni, unikając twardego załamania, podało TFI w opracowaniu z prognozami na III kwartał br.

Zarządzający stwierdzili, że obecnie nie widzą przesłanek do silniejszej kontynuacji trendu wzrostowego ze strony lokalnego kapitału.

„W dalszym ciągu polski parkiet będzie podatny na sentyment zagraniczny, a ewentualnym czynnikiem ryzyka – szczególnie dla spółek Skarbu Państwa – mogą być potencjalne inicjatywy związane z wakacjami kredytowymi, podatkiem solidarnościowym od spółek energetycznych i węglowych czy drenaż dywidendami na potrzeby finansowania obietnic wyborczych. W naszej opinii, fundamentalnie atrakcyjnie wyglądają spółki małe i średnie, które z racji dużych zapasów są dobrze przygotowane na obecne już spowolnienie. Przewidujemy zatem możliwość przyjęcia bardziej pozytywnego nastawienia do akcji polskich w następnym kwartale 2023 roku” – czytamy w „Outlooku”.

Zarządzający przypomnieli, że w poprzednim kwartale sugerowali, iż do wakacji 2023 rynek będzie szukał odpowiedzi co do dalszego kierunku.

„Przesłanki stwarzające zagrożenie do potencjalnej korekty były na tyle prawdopodobne, że nasze portfele były nastawione dość neutralnie i ostrożnie. Oczywiście, nadal braliśmy udział we wzrostach cen akcji, jednak w trosce o dobro naszych klientów nie widzimy sensu ponoszenia nadmiernego ryzyka, bardziej niż jest to potrzebne. Takie też podejście preferujemy również w III kwartale 2023 roku” – dodali.

Podsumowując, stwierdzili, że w najbliższym kwartale jeszcze bardziej kluczowa może okazać się selekcja niż gra alokacją.

„Nasze nastawienie do akcji jest neutralne, gdyż mamy świadomość wielu czynników ryzyka, o których wspomnieliśmy powyżej. Patrzymy jednak przychylnie na możliwości wzrostu akcji w kolejnych kwartałach, o ile inflacja utrzyma swoją spadkową dynamikę, a koniunktura w gospodarce jedynie spowolni, unikając twardego załamania. Uważnie będziemy analizować wyniki spływające ze spółek, aby odpowiednio dopasować nasze portfele funduszy. Jednocześnie, z perspektywy uczestników, chcemy podkreślić istotną rolę w dywersyfikacji aktywów i sposobach inwestowania. O ile strategicznie nadal uważamy dłużne klasy aktywów, jako te z największym potencjałem zysku do ryzyka, o tyle zawczasu warto nauczyć się obcowania z innymi, mieszanymi i akcyjnymi klasami aktywów w sposób regularny i systematyczny, aby w przyszłości móc sprawnie i świadomie dopasowywać portfel inwestycyjny do potencjalnego ożywienia w gospodarce” – napisało TFI.

Źródło: ISBnews