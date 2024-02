Poprosiliśmy Radosława Solana – Wiceprezesa Zarządu Milton Essex S.A., czyli spółki wysokich technologii med-tech z rynku NewConnect o krótki komentarz przybliżający aktualny etap produktowy SkinSENS™ i Face-COV oraz wyznaczający cele operacyjne i strategiczne na trwający pierwszy kwartał 2024 roku. Kluczowe wypowiedzi, w podziale na dwa istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.

O aktualnym etapie produktowym SkinSENS™ i Face-COV:

“Pod koniec stycznia rozpoczęliśmy program pilotażowy SkinSENS™, a pierwsze nasze urządzenie rozpoczęło działanie w jednym z ośrodków alergologii w Łodzi – Centrum Alergologii prof. Buczyłko. Na początku lutego zainstalujemy kolejne urządzenie w innym łódzkim ośrodku, którym będzie Szpital Świętej Rodziny. W następnych tygodniach planujemy także uruchomić badania w dwóch warszawskich ośrodkach – Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w jednym z centrów alergologicznych, gdzie kończymy już niezbędne kwestie formalne. Zatem do połowy marca powinniśmy zaimplementować już wszystkie urządzenia, a program pilotażowy wystartować w pełni” – podkreśla rozpoczęty program pilotażowy SkinSENS™ oraz dalsze plany w tym obszarze Wiceprezes Zarządu Milton Essex S.A.

“Zanim jednak uruchomiliśmy program pilotażowy SkinSENS™ musieliśmy zakończyć proces przygotowania oprogramowania, przetestowania funkcjonalności oraz usunięcia błędów. To wprowadziło nieznaczne zmiany, choćby w wyglądzie urządzenia, co jest rzeczą zupełnie normalną. Pozwoliło to osiągnąć zakładany kamień milowy, a ewentualne późniejsze aktualizacje będą już wykonywane w toku bieżącego funkcjonowania. Osiągnięcie tego momentu pozwoliło także przygotować dokumentację urządzenia oraz złożyć ją w całości w jednostce certyfikowanej. Teraz oczekujemy na dobrą sprawę jedynie na informację, kiedy jednostka certyfikowana przeprowadzi audit u nas oraz u potencjalnego wytwórcy tych urządzeń. Spodziewamy się uzyskać tą wiedzę jeszcze w pierwszym kwartale” – dodaje w kwestii produktowej SkinSENS™.

“W temacie Face-COV czekamy na możliwość wstawienia naszego urządzenia do testów u odbiorcy państwowego, jednak obserwowane od pewnego czasu perturbacje polityczne i zmiany kadrowe spowodowały pewne trudności w szybkości podejmowania decyzji po drugiej stronie. Natomiast z tego co wiemy wspomniana instytucja podtrzymuje chęć przeprowadzenia testów z wykorzystaniem Face-COV, a samo urządzenie będzie dla niej jak najbardziej przydatne. Czekamy więc na decyzje. Chcielibyśmy w tym kwartale nie tylko uruchomić testy, ale także je zakończyć” – wskazuje na drugi obszar produktowy Radosław Solan.

“W międzyczasie wprowadzamy pewne zmiany, które wykonywane są w określonym reżimie zbierania i segregowania całości danych, a w tej chwili kończymy już uzupełniać niezbędną dokumentację w zakresie produkcyjnym i wytwórczym. Jednocześnie zamówiliśmy dodatkowe urządzenie do weryfikacji biometrycznej, aby zintegrować je z oprogramowaniem, które aktualnie funkcjonuje w naszej bramce. Robimy to także po to, żeby poszerzyć ją o dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą weryfikację tożsamości nie tylko pod kątem wizualnym, czyli twarzy, ale także uwzględniającą kwestie kontroli dokumentów, skanowania biletów oraz kontroli linii papilarnych. Oczekujemy teraz z naszym zamówieniem w kolejce u producenta, mając nadzieje na dostawę w najbliższych dniach lub tygodniach, obserwując przy tym spory popyt na tego typu urządzenia z uwagi na sytuację polityczną oraz globalne napięcia. Niemniej liczymy, że wkrótce będziemy dysponować jeszcze jedną wersją bramki Face-COV, która będzie mogła być przeznaczona dla dodatkowej części rynku, wymagającej właśnie takiej dodatkowej funkcjonalności w obszarze weryfikacji tożsamości” – uzupełnia w odniesieniu do Face-COV.

O celach operacyjnych i strategicznych na I kw. 2024 r.:

“Najważniejszym celem na ten kwartał jest wykonanie jak największej ilości testów z wykorzystaniem SkinSENS™ oraz zebranie jak największej ilości danych od pacjentów. Ustaliliśmy przy tym, że albo wykonamy badania do końca czerwca, albo do wyczerpania zakładanej ilości pacjentów, co ma związek z finansowaniem, które jest wciąż w naszej dyspozycji. Chcemy w międzyczasie rozpocząć już prace nad dodatkowym przyuczaniem naszych algorytmów uczenia maszynowego, co jest istotne, aby jak najszybciej osiągnąć gotowość dalszego rozwoju i osiągnięcia pełnej funkcjonalności urządzenia” – nakreśla konkretne cele operacyjne na trwający kwartał Zarząd Milton Essex S.A.

“W kwestii certyfikacji SkinSENS™ jako wyrobu medycznego liczymy, że jeszcze w tym kwartale będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy odbędzie się audit, który jest w zasadzie przedostatnią już częścią całej procedury certyfikacyjnej naszego urządzenia. Następnie po zatwierdzeniu auditu, po ostatecznych wnioskach i ewentualnych poprawkach ze strony jednostki certyfikowanej pozostaje jedynie wpis na listę” – dodaje.

“Na gruncie Face-COV najważniejsze jest rozpoczęcie programu testów, gdyż od tego etapu do ewentualnych implementacji jest już znacznie bliżej. Mamy świadomość, że faktycznie zainteresowany klient decyduje się na przeprowadzenie testów, gdyż ewidentnie potrzebuje takiego lub podobnego urządzenia. My natomiast w kwestii dostosowania samego urządzenia do potrzeb finalnego użytkownika jesteśmy całkiem elastyczni i nie boimy się zmian. Wobec czego takie testy są dla nas szczególnie istotne, dlatego że od właśnie od testów do potencjalnych zamówień jest już naprawdę blisko” – podsumowuje plany na ten kwartał spółka med-tech z rynku NewConnect.

Źródło: Spółka