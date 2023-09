Miraculum odnotowało 0,71 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2023 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,32 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,91 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 10,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 0,45 mln zł jednostkowej straty netto wobec 0,97 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 24,44 mln zł w porównaniu z 20,93 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,8 mln zł wobec 0,28 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody spółki ze sprzedaży w I półroczu 2023 roku wzrosły o 17% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży jest wynikiem dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów praktycznie we wszystkich kanałach sprzedaży. Najintensywniejsze wzrosty są w eksporcie (49%), nowoczesnym kanale sprzedaży (16% – supermarkety, drogerie, dyskonty) oraz e-commerce. Nowoczesny Kanał Sprzedaży (NKD) wzrósł o 16% w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Znaczenie kanału NKD w przychodach spółki stale rośnie i wynosi 43% wszystkich obrotów spółki. Na wzrost sprzedaży w NKD w I półroczu 2023 roku wpłynęło wzmocnienie istniejącej współpracy (m.in. drogerie Rossman, Hebe, Natura, Notino) oraz ponawiane lub nowe akcje z sieciami dyskontów: Biedronka, Kaufland. W I półroczu 2023 roku dużym sukcesem spółki jest poszerzenie oferty w drogeriach Rossmann o nowe wody perfumowane dla kobiet Chopin. Wzrosty sprzedaży są osiągane przy mocnej dyscyplinie kosztowej, rozsądnej weryfikacji planów inwestycyjnych, dywersyfikacji i umocnieniu kanałów dystrybucji, optymalizacji rozwiązań logistycznych oraz efektywnym zarządzaniu zapasami. Spółka konsekwentnie realizuje założenia poprawy rentowności i minione półrocze wpisuje się w trend poprawy sytuacji ekonomicznej Miraculum S.A. Spółka odnotowała wzrosty przychodów praktycznie we wszystkich posiadanych markach, a największe nominalne wzrosty sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku wygenerowały marki Chopin, Paloma, Joko, Tanita oraz WARS” – czytamy w raporcie.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może…, Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews