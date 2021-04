Miraculum odnotowało 4,64 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r. wobec 2,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,02 mln zł wobec 5,71 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,38 mln zł w 2020 r. wobec 21,76 mln zł rok wcześniej.

„W bieżącym roku zakładamy, że co najmniej do końca trzeciego kwartału, nadal będziemy zmagać się z trudnościami związanymi z wpływem epidemii na sprzedaż, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Planujemy jednak dalej konsekwentnie realizować strategię wzbogacania oferty produktowej Spółki i zmian, które wdrożymy w markach m.in. JOKO, Miraculum, Wars, Paloma. Realizacja przyjętych założeń zbliża nas do osiągnięcia pozytywnych wyników w Spółce, która od wielu lat generuje straty i wymaga finansowania. Kolejne wyniki kwartalne pokazują pozytywny trend w zakresie wzrostu sprzedaży, poprawy rentowności” – napisali członkowie zarządu w liście do akcjonariuszy.

„Uważamy, że zakończenie epidemii będzie miało pozytywny wpływ na sprzedaż grup produktów, które generują najlepsze marże – produkty JOKO (make-up) i perfumeria (m.in. wody perfumowane Chopin), co dodatkowo poprawi wyniki spółki” – dodali.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Źródło: ISBnews