Mirbud odnotował 128,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 58,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 174,47 mln zł wobec 84,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 505,57 mln zł w 2021 r. wobec 1 242,8 mln zł rok wcześniej.

„W omawianym okresie nadal dominujący udział w portfelu zamówień grupy kapitałowej Mirbud miały kontrakty infrastruktury drogowej. Oprócz wspomnianych powyżej kontraktów realizowanych przez Mirbud S.A. samodzielnie lub jako lider konsorcjum ze spółką zależną Kobylarnia S.A. Grupa kapitałowa Mirbud realizuje jeszcze jedenaście ważnych kontraktów infrastruktury drogowej, gdzie liderem konsorcjum pozostaje Kobylarnia” – czytamy w liście prezesa Miruda Jerzego Mirgosa.

„Naszym celem niezmiennie pozostaje utrzymanie wielkości portfela zamówień powyżej 5 mld zł oraz sprawna i terminowa realizacja zleceń. Rok 2022 przyniesie wyniki finansowe pod względem przychodów co najmniej porównywalne do roku 2021 oraz spodziewane obniżenie rentowności części kontraktów. Ambitnym zadaniem pozostanie utrzymanie jak najwyższej rentowności grupy. W perspektywie średnio- i długoterminowej konsekwentnie dążymy do umocnienia swojej pozycji w czołówce największych przedsiębiorstw budowlanych w kraju z dumą reprezentując w tym gronie firmy polskie” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 80,35 mln zł wobec 19,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2021 r. miała 2 506 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews