Mirbud odnotował 14,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,4 mln zł wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 732,05 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 893,65 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 50,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 64,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 948,87 mln zł w porównaniu z 2 355,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 94,48 mln zł wobec 70,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

