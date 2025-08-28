Mirbud odnotował 36,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 wobec 54,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 57,16 mln zł wobec 86,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 216,83 mln zł wobec 1 462,31 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2025 grupa kapitałowa Mirbud osiągnęła 1,21 mld złotych przychodów, w tym zysku ze sprzedaży w wysokości 88,25 mln zł i zysku netto w wysokości 36,12 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Pod względem operacyjnym nadal najistotniejszą, bo generującą 93,1% przychodów, pozostaje działalność w segmencie usług budowlano – montażowych, następnie w segmencie deweloperskim (4,6%), marginalny udział w przychodach ma natomiast działalność związana z wynajmem powierzchni inwestycyjnych (0,8%). Wśród usług budowlano-montażowych nadal najistotniejszymi pozostają roboty inżynieryjno-drogowe (69%), następnie budowa budynków użytku publicznego (19,7%) oraz budynków produkcyjnych i usługowych (10,6%). Nowością w strukturze przychodów w ramach sprzedaży usług budowlano-montażowych w I półroczu br. są roboty kolejowe (aktualnie 0,7% w strukturze przychodów ze sprzedaży w tym segmencie)” – czytamy dalej.

Na osiągane w I półroczu 2025 roku wyniki miały wpływ: spadek sprzedaży z działalności deweloperskiej oraz wynajmu nieruchomości inwestycyjnych. W segmencie deweloperskim spółka JHM Development sprzedała aktami notarialnymi 109 lokali. To wynik zdecydowanie niższy niż w analogicznym okresie 2024 roku. Spadek ten wynika bezpośrednio z cyklu produkcyjnego oraz niewielkiej liczby lokali dostępnych w inwestycjach zakończonych i oddanych do użytkowania, podano także.

„Zgodnie z założonym planem do końca br. roku JHM Development odda do użytkowania dwie inwestycje: I etap budowy w Jastrzębiej Górze oraz inwestycję w Mszczonowie. Dzięki temu do sprzedaży aktami notarialnymi (sprzedaż ujęta w przychodach) zostanie skierowanych kolejnych 331 lokali. Kolejna inwestycja, w Skierniewicach (II etap przy ul. Armii Krajowej), zostanie oddana do użytkowania w I kwartale 2026 roku, co zwiększy ofertę spółki o kolejnych 200 lokali. Ogółem w powyższych inwestycjach spółka posiada aktualnie 110 podpisanych umów przedwstępnych i deweloperskich (sprzedaż nieujęta w przychodach). Planowane do oddania jeszcze w tym roku inwestycje z pewnością poprawią wynik sprzedaży JHM Development” – napisano w komunikacie.

Zdecydowanie mniej znaczący niż w latach poprzednich udział w wynikach Grupy wypracował segment najmu powierzchni komercyjnych, co było spowodowane głównie pożarem Centrum Handlowego Marywilska 44 w maju 2024 roku, wskazano także.

„Należy się spodziewać, iż zdarzenie to będzie miało wpływ na osiągane wyniki w tym segmencie w również w najbliższych latach, co jeszcze bardziej zmarginalizuje udział tego segmentu w ogólnej działalności grupy kapitałowej Mirbud” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 73,49 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 44,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews