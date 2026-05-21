Mirbud odnotował 9,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 15,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,48 mln zł wobec 25,35 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 547,44 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 496,66 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 9,87 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

