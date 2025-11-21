Mirbud miał 50 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane dane finansowe:

– przychody ze sprzedaży: 1 949 mln zł,

– zysk brutto ze sprzedaży: 143 mln zł,

– zysk netto: 50 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 94 mln zł, podano także.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. miała 3,25 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews