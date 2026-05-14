Mirbud miał 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2026 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane dane finansowe:

• przychody ze sprzedaży: 547 mln zł,

• zysk brutto ze sprzedaży: 55 mln zł,

• zysk netto: 9 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł wstępnie 10 mln zł.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews