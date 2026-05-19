Zarząd Mirbudu zwrócił się z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o dokonanie podziału zysku jednostkowego netto za 2025 r., w kwocie 138,48 mln zł, poprzez wypłatę dywidendy w kwocie 22,02 mln zł – tj. 0,2 zł brutto na jedną akcję – oraz wyłączenie od podziału pozostałej część zysku w kwocie 116,46 mln zł i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy, podała spółka. Rada nadzorcza zaopiniowała wniosek jednogłośnie pozytywnie.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2025 r. miała 2,95 mld zł skonsolidowanych przychodów.

